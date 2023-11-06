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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Удар Росії по 128-й бригаді: ДБР зареєструвало кримінальне провадження

ДБР
Фото: УНІАН

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовців ЗСУ з 128-ї бригади, а також мирних жителів внаслідок ракетного удару РФ по населеному пункту на Запоріжжі.

У пресслужбі ДБР повідомили, що ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня Ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби). Процесуальне керівництво здійснює САП у сфері оборони Східного регіону.

Зараз дивляться

Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

Що відомо про ворожий обстріл 128-ї бригади?

3 листопада 2023 року російська армія завдала атаки із застосуванням ракети типу Іскандер по селу на Запоріжжі. В результаті чого загинули та дістали поранення військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці.

У командуванні 128-ї ОГШБр повідомили про 19 загиблих внаслідок ракетного удару росіян. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Після трагедії у Закарпатській області за загиблими воїнами 128 окремої гірсько-штурмової бригади оголосили триденну жалобу.

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Джерело: ДБР
Війна в Україні, ДБР, Запорізька область, ЗСУ
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