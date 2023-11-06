Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Запорізькому напрямку РФ вдарила Іскандером по особовому складу 128 бригади: загинули військові
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Терміново
Вибухи в Дніпропетровській області: є влучання та збиті ракети
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі сили ППО збили 15 дронів Shahed та одну ракету Х-59

Дрони Shahed

Вночі російські терористи запустили по Україні 5 ракет різного типу та 22 ударні дрони Shahed-136/131.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російська Федерація атакувала Україну керованою авіаракетою Х-59 і ракетою Х-31 – їх запустили з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Зараз дивляться

Балістичну ракету Іскандер-М і протикорабельну ракету Онікс загарбники пустили з території окупованого Криму.

Крім того, окупанти запустили 22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).

Росіяни намагалися вгатити по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.

Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 і15 ударних БпЛА.

Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Вночі сили ППО збили 15 дронів Shahed та одну ракету Х-59

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Вибух, Дрони, Одеса, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Київській області чути вибухи: що відомо
вибух
На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів – Зеленський
зеленський
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
вибух
Побиття, погрози, струм. Полковнику ФСБ РФ повідомили про підозру за катування цивільних
Полон
Ураження ракетоносія РФ на заводі в Керчі стало унікальною операцією в історії – Defense Express
Вибух у Керчі - вражений корабель Аскольд

Завантаження

Ігри
Відео
Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

Василь Саф’янюк
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Вночі сили ППО збили 15 дронів Shahed та одну ракету Х-59
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Вночі сили ППО збили 15 дронів Shahed та одну ракету Х-59
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Вночі сили ППО збили 15 дронів Shahed та одну ракету Х-59
Командира 128 ОГШБр відсторонили | Кадри знищеного ракетоносія РФ | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Вночі сили ППО збили 15 дронів Shahed та одну ракету Х-59
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь