Вночі сили ППО збили 15 дронів Shahed та одну ракету Х-59

Вночі російські терористи запустили по Україні 5 ракет різного типу та 22 ударні дрони Shahed-136/131.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російська Федерація атакувала Україну керованою авіаракетою Х-59 і ракетою Х-31 – їх запустили з повітряного простору окупованої Херсонщини.

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Балістичну ракету Іскандер-М і протикорабельну ракету Онікс загарбники пустили з території окупованого Криму.

Крім того, окупанти запустили 22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).

Росіяни намагалися вгатити по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.

Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 і15 ударних БпЛА.

Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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