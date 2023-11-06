Вночі сили ППО збили 15 дронів Shahed та одну ракету Х-59
Вночі російські терористи запустили по Україні 5 ракет різного типу та 22 ударні дрони Shahed-136/131.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Російська Федерація атакувала Україну керованою авіаракетою Х-59 і ракетою Х-31 – їх запустили з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Балістичну ракету Іскандер-М і протикорабельну ракету Онікс загарбники пустили з території окупованого Криму.
Крім того, окупанти запустили 22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).
Росіяни намагалися вгатити по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.
Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 і15 ударних БпЛА.
Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.Василь Саф’янюк