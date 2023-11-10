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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Єрмак прокоментував чутки про нібито плани Зеленського замінити Залужного

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запевнив, що нічого не знає про нібито плани Володимир Зеленський замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, коментуючи відповідні чутки.

– Я не чув про це. У мене немає такої інформації, – відповів Єрмак.

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Вона також запитала у нього про те, чи є єдність між президентом і головкомом. На що Єрмак відповів, що інакше і бути не може.

– У нас єдина позиція – перемогти у цій війні. Але, безумовно, сьогодні триває постійний діалог, постійна робота 24/7. Ми повинні бути ще розумнішими, ще креативнішими, – додав він. 

Між тим російські пропагандистські Telegram-канали поширюють фейкові відео із начебто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який “закликає українців до бунту” – вийти на площі своїх міст і не підкорятися “злочинним наказам”.

У Центрі протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України називають це черговою спробою росіян просувати наратив про нібито розкол між Залужним та президентом Володимиром Зеленським.

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Андрій Єрмак, Війна в Україні, Валерій Залужний, Володимир Зеленський, ЗСУ, Офіс президента
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