Єрмак прокоментував чутки про нібито плани Зеленського замінити Залужного
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запевнив, що нічого не знає про нібито плани Володимир Зеленський замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, коментуючи відповідні чутки.
– Я не чув про це. У мене немає такої інформації, – відповів Єрмак.
Вона також запитала у нього про те, чи є єдність між президентом і головкомом. На що Єрмак відповів, що інакше і бути не може.
– У нас єдина позиція – перемогти у цій війні. Але, безумовно, сьогодні триває постійний діалог, постійна робота 24/7. Ми повинні бути ще розумнішими, ще креативнішими, – додав він.
Між тим російські пропагандистські Telegram-канали поширюють фейкові відео із начебто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який “закликає українців до бунту” – вийти на площі своїх міст і не підкорятися “злочинним наказам”.
У Центрі протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України називають це черговою спробою росіян просувати наратив про нібито розкол між Залужним та президентом Володимиром Зеленським.
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