Умєров та Остін обговорили ситуацію на фронті та забезпечення перемоги України

Міністри оборони України та Сполучених Штатів Америки провели телефонну розмову щодо потреб українського війська та ситуацію на фронті. Під час розмови міністрів Росія завдала удару по Києву.

Про це 11 листопада на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

– Вранці розмовляв з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони, – написав він.

Також Умєров проінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України.

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– Обговорили конкретні кроки, які ми збираємось зробити, щоб забезпечити перемогу України, – написав він.

Допомога для України

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявляли, що вичерпали вже 96% допомоги, яка була проголосована Конгресом Сполучених Штатів.

Заступниця речника Пентагону заявляла, що США продовжать надавати військову допомогу Україні, однак пакети будуть меншими, доки Конгрес не затвердить додаткове фінансування.

Своєю чергою у Європейському Союзі заявили, що в тому випадку, якщо Сполучені Штати не зможуть й надалі поставляти українським Збройним силам допомогу, то Євросоюз має підтримати Україну.

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