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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЄС має підтримати Україну, якщо допомога США скоротиться – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Європейський Союз має бути готовий підтримати Україну у розв’язаній РФ повномасштабній війні, якщо допомога США скоротиться.

Про це заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у відеозверненні до Конгресу партії європейських соціалістів у Малазі.

Він зазначив, що перед Євросоюзом стоїть багато проблем, які є випробуванням для блоку.

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– Передусім – Україна, де перспектива перемоги над РФ не є миттєвою. І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готові політично й матеріально допомогти Україні. І навіть взяти ініціативу від Сполучених Штатів, у тому разі, що цілком можливо, якщо їхня підтримка зменшиться, – наголосив Боррель.

Він запевнив, що Європа виконує свої зобов’язання як завдяки підтримці, так і потужному сигналу – рекомендації розпочати переговори про вступ України до ЄС.

– Ми повинні залишатися єдиними і готуватися до більш тривалого конфлікту, ніж вважала Росія, який РФ ніколи не зможе виграти, але кінець якого може бути відкладений, – додав Боррель.

Він уточнив, що режим диктатора РФ Володимира Путіна є “залежним від війни”, оскільки для Кремля це “інструмент політичного виживання”.

Допомога США: що відомо

Президент США Джо Байдена нещодавно вніс до Конгресу запит на $106 млрд, з яких $61,3 млрд передбачено для України і близько $14 млрд – для Ізраїлю.

Ця пропозиція не знайшла одностайної підтримки серед республіканців у Палаті представників. Через це було ухвалено окремий законопроєкт про виділення $14,3 млрд Ізраїлю.

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Але документ заблокували демократи в Сенаті, які виступили проти розділення допомоги Україні та Ізраїлю.

7 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен, міністерка фінансів Джанет Єллен, глава Пентагону Ллойд Остін та адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер закликали Конгрес затвердити надання Україні $11,8 млрд.

Тим часом у Пентагоні заявили, що США продовжать виділяти військову допомогу Україні, однак пакети будуть меншими. Причина в тому, що Конгрес досі не затвердив додаткове фінансування для нашої держави. А із затверджених раніше коштів залишилося близько $1 млрд.

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Джерело: El País, El Confidencial

Європейський Союз, Війна в Україні, військова допомога, Жозеп Боррель, США
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