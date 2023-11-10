Пентагон про військову допомогу Україні: Триватиме, але пакети стануть меншими

Сполучені Штати продовжать виділяти військову допомогу Україні, однак пакети будуть меншими, доки Конгрес не затвердить додаткове фінансування.

Про це розповіла на брифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Вона нагадала, що зараз у Конгресі США лежить запит на допомогу Україні та Ізраїлю (на $106 млрд), однак його поки що не схвалили. Не було підтримано і серпневий запит Білого дому про додаткове фінансування для України на $24,1 млрд.

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Затримки з фінансуванням змусили США почати обмежувати пакети допомоги.

– Ми були змушені дозувати нашу підтримку Україні, – зазначила Сінгх.

Вона пояснила, що США використали 95% попереднього фінансування для України, яке становило $62,3 млрд. Також були вичерпані кошти за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України).

Залишилося лише близько $1 млрд на поповнення запасів озброєння, яке США відправляють нашій державі. Йдеться про програму PDA, яка дає змогу американському лідеру Джо Байдену відправляли зброю зі складів армії США.

– У нас ще залишилася невелика кількість PDA, але, як ви бачили, наші пакети ставали дедалі меншими, оскільки нам доводилося дозувати нашу підтримку Україні, – розповіла Сінгх.

Вона запевнила, що союзники і партнери, зокрема Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну, надаючи потрібне озброєння. Однак пакети допомоги від США найближчим часом будуть меншими за обсягом.

– Ви бачили пакет допомоги, який ми представили минулого тижня. Ми продовжуватимемо надавати пакети, просто вони стануть меншими, – наголосила Сінгх.

У зв’язку з цим вона закликала Конгрес затвердити додатковий запит Білого дому, щоб США “могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою”.

Допомога США для України: що відомо

На початку листопада в Білому домі оголосили, що пакет допомоги США на $425 млн містив останні кошти за програмою USAI. Для продовження повноцінної підтримки України потрібно, щоб Конгрес схвалив масштабний запит Джо Байдена на $106 млрд.

Він передбачає виділення $61,3 млрд для України протягом року і близько $14 млрд – для Ізраїлю.

Однак республіканці в Палаті представників Конгресу виступили за розділення пакетів допомоги і окремим законопроєктом проголосували за виділення $14,3 млрд Ізраїлю. Демократи в Сенаті США заблокували це рішення.

7 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен, глава Пентагону Ллойд Остін та адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер закликали Конгрес затвердити надання Україні $11,8 млрд. За словами посадовців, це мінімальна сума, необхідна для покриття базових потреб України.

Джерело: Міноборони США

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