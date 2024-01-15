Росіяни завищують чисельність своєї армії – британська розвідка

Заяви Москви про збільшення чисельності російської армії у 2023 році на ще 500 тис. осіб є перебільшенням.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

11 січня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до російських збройних сил вступили 500 тис. осіб.

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– Цілком імовірно, що ця цифра була значно завищена, – вказують у британському відомстві.

Зазначено, що у своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією. Останні дані, опубліковані Медіазоною та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження.

– Дуже ймовірно, що російські військові вербують для підтримки війни непропорційно багато людей з бідних і сільських регіонів Росії, – додають у Міноборони Британії.

Раніше представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що кожного дня до ЗС РФ мобілізують близько 1 тис. – 1 100 осіб для поповнення втрат на фронті та формування резервних полків.

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