Не буде зброї, воюватимемо лопатами: Кулеба попередив США, що час для допомоги спливає

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що “час спливає” для ухвалення Конгресом нової угоди про фінансування додаткової військової допомоги Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

За його словами, більше грошей для України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, в яку будуть змушені втрутитися американські війська.

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– Хоч би якою була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу в світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою, – наголосив міністр.

Водночас Кулеба запевнив, що Україна ніколи не здасться.

– Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації, – наголосив він.

Дипломат також виключив будь-які переговори з режимом російського диктатора Володимира Путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

Раніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна може незабаром отримати додаткову допомогу від США. Як і раніше, Київ має сильну двопартійну підтримку в Конгресі США.

Джерело : ABC News

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