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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не буде зброї, воюватимемо лопатами: Кулеба попередив США, що час для допомоги спливає

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що “час спливає” для ухвалення Конгресом нової угоди про фінансування додаткової військової допомоги Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

За його словами, більше грошей для України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, в яку будуть змушені втрутитися американські війська.

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– Хоч би якою була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу в світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою, – наголосив міністр.

Водночас Кулеба запевнив, що Україна ніколи не здасться.

– Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації, – наголосив він.

Дипломат також виключив будь-які переговори з режимом російського диктатора Володимира Путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

Раніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна може незабаром отримати додаткову допомогу від США. Як і раніше, Київ має сильну двопартійну підтримку в Конгресі США.

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Джерело: ABC News
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, США
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