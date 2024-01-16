Облаштовують позиції та завозять техніку: окупанти готуються до боїв біля Євпаторії

Партизани у тимчасово окупованому Криму зафіксували підготовку окупантів до міських боїв у Євпаторії.

Про це повідомляють у Тelegram-каналі руху Атеш.

– Агенти нашого руху фіксують зусилля окупантів зі створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі, – йдеться у повідомленні.

Як окупанти готуються до боїв у Криму

Як зазначають партизани, російські військові завозять у місто:

Зараз дивляться

вогневі точки на будівельних об’єктах, які розташовані на береговій лінії;

довготривалі вогневі точки (ДОТ);

секретні позиції;

“зуби дракона” з дротом.

Фортифікації будуються навколо міста та його меж. Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав.

Раніше ми розповідали, що партизани руху Атеш виявили тренувальну базу росіян у селищі Чорноморське, що на західному узбережжі окупованого півострова.

Відомо, що база розташована на території старого винного заводу, який давно не функціонує. На КПП присутні кілька людей, до 120 осіб ще всередині.

На території стоїть п’ять КАМАЗів для перевезення особового складу і боєкомплекту, одна машина зв’язку ГАЗ-66 і УАЗик, можливо, командирський.

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