Що робитимете, коли РФ нападе на НАТО? Зеленський відповів Трампу

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву американського політика Дональда Трампа, зроблену напередодні у штаті Айова, про те, що він зможе швидко закінчити війну в Україні у разі переобрання на посаду голови Білого дому.

Глава держави озвучив своє звернення до кандидата у президенти США на форумі Deciding Your Tomorrow у Давосі.

— Навіть якщо Трамп нас не підтримує, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території, тоді Дональд Трамп припинить допомогу нам і Путін, скажімо, окупує нас через певний період. Тоді питання, що робитиме Трамп, якщо після України Росія окупує одну із країн НАТО? — зазначив Зеленський.

За його словами, агресія РФ проти НАТО може означати поразку Європи, яка втратила найсильнішу армію на континенті.

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— Тому що втратила Україну, — резюмував український гарант.

Нагадаємо, напередодні Трамп запевнив своїх виборців, що “швидко вирішить проблему військового конфлікту” в Україні, оскільки, за його словами, чудово ладнає з кремлівським диктатором Путіним.

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