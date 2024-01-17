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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Що робитимете, коли РФ нападе на НАТО? Зеленський відповів Трампу

Що робитимете, коли РФ нападе на НАТО? Зеленський відповів Трампу

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву американського політика Дональда Трампа, зроблену напередодні у штаті Айова, про те, що він зможе швидко закінчити війну в Україні у разі переобрання на посаду голови Білого дому.

Глава держави озвучив своє звернення до кандидата у президенти США на форумі Deciding Your Tomorrow у Давосі.

— Навіть якщо Трамп нас не підтримує, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території, тоді Дональд Трамп припинить допомогу нам і Путін, скажімо, окупує нас через певний період. Тоді питання, що робитиме Трамп, якщо після України Росія окупує одну із країн НАТО? — зазначив Зеленський.

За його словами, агресія РФ проти НАТО може означати поразку Європи, яка втратила найсильнішу армію на континенті.

Зараз дивляться

— Тому що втратила Україну, — резюмував український гарант.

Нагадаємо, напередодні Трамп запевнив своїх виборців, що “швидко вирішить проблему військового конфлікту” в Україні, оскільки, за його словами, чудово ладнає з кремлівським диктатором Путіним.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Дональд Трамп, Форум у Давосі
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