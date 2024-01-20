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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни знову встановили міни на Запорізькій АЕС – МАГАТЕ

Окупанти на ЗАЕС

Російські окупанти, які захопили Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), знову встановили міни по периметру об’єкта.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МАГАТЕ.

Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше виявили експерти МАГАТЕ, були видалені в листопаді 2023 року. Але тепер вони знову з’явилися.

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Зазначається, що це закрита зона, недоступна для персоналу станції.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гросс укотре заявив, що наявність мін не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ.

Гроссі також розповів, що цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила резервне живлення реакторних установок. Відмова в четвер двох електричних трансформаторів резервного живлення свідчить про те, що зберігається ризик ядерної небезпеки на ЗАЕС.

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Резервне електропостачання було відновлено за вісім годин, коли в роботу ввели ще два резервні електричні трансформатори. Наразі триває розслідування причин збою. Однак експерти МАГАТЕ заявляють, що жодних ознак зовнішнього пошкодження трансформатора не виявлено.

– Із серпня 2022 року вже вісім разів зникала вся електроенергія, що змушувало покладатися на аварійні дизельні генератори, – сказав генеральний директор Гроссі.

Раніше глава Енергоатому Петро Котін заявив, що недопуск експертів МАГАТЕ до реакторних залів Запорізької атомної електростанції є спробою російських загарбників приховати справжню ситуацію на окупованій станції.

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Фото: Енергоатом

ЗАЕС, Запорізька АЕС, Мінування, МАГАТЕ
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