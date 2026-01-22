Одна соборна Україна навіки: як УНР та ЗУНР об’єдналися і провели свято під носом у більшовиків

107 років тому 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі сталася історична подія – було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Офіційного статусу свята Дня Соборності цей день набув 1999 року за указом президента. З приходом різних президентів свято перейменовували та скасовували, а потім знову повертали. Та хоч там як, історію скасувати неможливо, хоч її й намагалися переписувати різні божевільні. Це вже відбулося.

Факти ICTV поспілкувалися з істориком і директором Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Віталієм Скальським про передумови Акту злуки, як відбулося проголошення та його значення.

Передумови до об’єднання ЗУНР і УНР

Український національно-визвольний рух із новою силою розгорнувся на початку XX століття. Цьому посприяли розвали імперій після Першої світової війни, зокрема Австро-Угорської та Російської, у складі яких тоді перебували українські території.

Обидві українські держави виникли впродовж одного року. УНР зі столицею у Києві проголосили незалежною державою 22 січня 1918 року, а у листопаді була створена ЗУНР зі столицею у Львові. УНР майже відразу розпочала війну з радянською Росією, а ЗУНР – із Польщею, оскільки поляки вважали, що Галичина має бути польською.

– Відповідно склалася така ситуація: до 1917 року не було жодної української держави, а у 1918 році – вже дві українські держави, які водночас воювали проти своїх сусідів. Постійно виникали питання, чому б нам не об’єднатися, чому б нам не бути разом. Тим паче, що ця ідея соборності, єдності всіх українських земель була ще з кінця XIX століття. Вона постійно озвучувалася, – каже Віталій Скальський.

Гетьман Павло Скоропадський за час короткого перебування при владі не поспішав порушувати питання державної приналежності Галичини, зазначає історик, оскільки Австро-Угорщина була союзником. Тому це питання намагалися “трішечки відкласти десь на майбутнє”.