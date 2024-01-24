У ГУР підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими з РФ

У середу, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.

Про це у коментарі Радіо Свобода сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

– Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається, – сказав він.

Чи могли військовополонені перебувати на борту Іл-76

Як зазначив Юсов, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

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Що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Корочанскому районі Бєлгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76. Як повідомляють росЗМІ, на борту нібито було 65 полонених, три особи, які їх супроводжували, і шестеро членів екіпажу.

Однак ця версія є сумнівною, оскільки військовополонених літаками не перевозять. Крім того, судячи з фото, на полі немає жодних ознак розкиданих тіл.

А ось версія про перевезення на борту літака зенітних коригованих ракет С-300 є небезпідставною.

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