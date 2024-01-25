Аналог MLRS M270: Франція передала Україні ще дві РСЗВ LRU

Франція поставила додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) LRU, що є модифікацією.

Про це заявило Міністерство збройних сил Франції, посилаючись на слова генерала Жан-Мішеля Гійотона, який очолив коаліцію Артилерія для України, створену міністром збройних сил Себастьяном Лекорню 18 січня.

У міністерстві заявили, що в рамках коаліції Франція поставила Україні ще дві реактивні системи залпового вогню LRU, довівши загальну кількість французьких систем до чотирьох.

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– Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як ми мали лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 і міномети калібру 120 мм, – ідеться в повідомленні.

LRU або Lance-Roquettes Unitaire є французькою версією американської реактивної системи залпового вогню M270 MLRS.

Ці РСЗВ оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) і новою системою зв’язку.

Раніше було відомо, що Україна отримала від Франції дві одиниці LRU в листопаді 2022 року.

Як і версія зі США, LRU також може використовувати високоточні ракети GMLRS, що забезпечує їй високоточну стрільбу на відстань до 80 км.

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