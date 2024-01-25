До коаліції дронів доєдналися Швеція та Велика Британія – Міноборони

До коаліції дронів доєдналися Швеція та Велика Британія. Тепер туди входить чотири країни.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зокрема, міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

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Також про намір доєднатися до коаліції і стати її співлідером разом з Латвією оголосила Велика Британія.

Що відомо про Коаліцію дронів

Коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Тепер вона налічує чотири країни-учасниці.

– Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю, – наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше вона презентувала партнерам потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

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