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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Маємо 3-4 рішення щодо цього питання: Стефанішина про надання €50 млрд Україні від ЄС

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

Рішення щодо надання фінансової допомоги Києву у розмірі €50 млрд на наступні чотири роки однозначно буде ухвалене.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Хочу звернутися до всіх українців і сказати, що небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу, немає, це рішення однозначно буде ухвалене. Ми маємо як мінімум три-чотири сценарії ухвалення цього рішення на столі, але боремося за найкраще і найпередбачуваніше для нас – це €50 млрд на чотири роки, проголосоване консенсусом усіх держав, – говорить вона.

Стефанішина зауважила, що це означатиме, що Єврокомісія матиме суверенне право щодо його реалізації, що дуже важливо.

Зараз дивляться

Саміт ЄС та €50 млрд для України

1 лютого лідери ЄС знову зустрінуться на саміті у Брюсселі, щоб спробувати укласти угоду щодо фінансового пакету. На ньому держави-члени Євросоюзу готові ухвалити пакет допомоги Україні у розмірі €50 млрд, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

Напередодні події Стефанішина перебуває з робочим візитом у Брюсселі, де проводить переговори із посадовцями Європейської комісії та у штаб-квартирі НАТО.

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ЄС, Брюссель, Війна в Україні, Ольга Стефанішина, Саміт
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