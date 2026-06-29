Минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Ворог атакував Україну 8 ракетами та скинув 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 682 дрони-камікадзе та здійснив 3 070 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 — із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вночі РФ запустили по Україні 108 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 82 ворожі цілі. Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях.

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Удар по Дніпру

Повітряні сили ЗСУ о 10:26 попередили про загрозу балістики для Дніпра. Згодом у місті пролунав вибух. Місцеві ЗМІ повідомляють, що над Дніпром видніється стовп чорного диму.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі росіяни понад 10 разів безпілотниками та артилерією атакували два райони Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Там понівечені приватні будинки.

У Кам’янському районі противник гатив по П’ятихатській громаді. На місці влучання виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та інфраструктура.

Постраждалих немає.

Атака на Кропивницький 28 червня

Вчора ввечері, 28 червня, росіяни поцілили в одне з підприємств Кропивницького. Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Внаслідок атаки на Кропивницький виникла пожежа. Рятувальники ДСНС за пів ночі ліквідували пожежу. Минулося без загиблих та травмованих.

Атака на Полтавщину

Вночі 29 червня ворог атакував АЗС у Полтавському районі, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Одна людина травмована. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, запобігши поширенню вогню.

Зранку ворожий дрон впав на території одного з підприємств у Миргородському районі. Там ніхто не постраждав.

Через ворожу атаку частково без світла споживачі у Гадяцькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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