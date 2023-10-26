Курські партизани спалили російську станцію радіоперешкод Р-330Ж Житель – ДПСУ
Курські партизани знищили російську автоматизовану станцію радіоперешкод Р-330Ж Житель.
Відео ліквідації станції 26 жовтня показали в Державній прикордонній службі України.
Поцілити в Р-330Ж Житель партизанам вдалось завдяки залученню двох дронів-камікадзе та міномета.
Знищений комплекс призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.
Знищення С-400 Тріумф під Бєлгородом
Уночі 4 жовтня під час масованої атаки безпілотників на Бєлгородську, Брянську та Курську області РФ, коли російська протиповітряна оборона нібито знищила 31 БпЛА, дрони уразили під Бєлгородом дороговартісний комплекс ППО С-400 Тріумф.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 610-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: ДПСУ
Фото: ДПСУ
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