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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Курські партизани спалили російську станцію радіоперешкод Р-330Ж Житель – ДПСУ

Зниження курськими партизанами Р-330Ж Житель

Курські партизани знищили російську автоматизовану станцію радіоперешкод Р-330Ж Житель.

Відео ліквідації станції 26 жовтня показали в Державній прикордонній службі України.

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Поцілити в Р-330Ж Житель партизанам вдалось завдяки залученню двох дронів-камікадзе та міномета.

Знищений комплекс призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

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Знищення С-400 Тріумф під Бєлгородом

Уночі 4 жовтня під час масованої атаки безпілотників на Бєлгородську, Брянську та Курську області РФ, коли російська протиповітряна оборона нібито знищила 31 БпЛА, дрони уразили під Бєлгородом дороговартісний комплекс ППО С-400 Тріумф.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 610-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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