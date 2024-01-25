Сім’ї знову разом: Україна повернула ще двох депортованих до РФ дітей

Ще двох неповнолітніх, яких Росія депортувала до Краснодарського краю, вдалося повернути Україні.

Про це в Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Хлопець і дівчина, 16 і 17 років відповідно, мешкали в Кринках. Після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до Краснодарського краю. Зусиллями багатьох служб дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, у родини. Дякую організації Save Ukraine, яка сприяла цьому, – написав він.

Як зазначив голова ОВА, сім’ї вже об’єдналися з дітьми після їхнього повернення в Україну.

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– Сім’ї знову разом. Радію за молодь та їхніх батьків, – сказав Прокудін.

Депортація українських дітей до РФ

Станом на 24 січня 2024 року Україна повернула 388 дітей, яких депортували до Росії. Аналізуючи ці випадки, стає зрозуміло, що окупанти мають уже значно більше сценаріїв для незаконного переміщення дітей, аніж це було 2014 року, коли РФ окупувала Крим.

25 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію про становище українських дітей. Документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить воєнні злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду.

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