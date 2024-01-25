Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву на тлі падіння російського Іл-76
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Сім’ї знову разом: Україна повернула ще двох депортованих до РФ дітей

Сім’ї знову разом: Україна повернула ще двох депортованих до РФ дітей
Фото: Pexels

Ще двох неповнолітніх, яких Росія депортувала до Краснодарського краю, вдалося повернути Україні.

Про це в Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Хлопець і дівчина, 16 і 17 років відповідно, мешкали в Кринках. Після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до Краснодарського краю. Зусиллями багатьох служб дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, у родини. Дякую організації Save Ukraine, яка сприяла цьому, – написав він.

Як зазначив голова ОВА, сім’ї вже об’єдналися з дітьми після їхнього повернення в Україну.

Зараз дивляться

– Сім’ї знову разом. Радію за молодь та їхніх батьків, – сказав Прокудін.

Депортація українських дітей до РФ

Станом на 24 січня 2024 року Україна повернула 388 дітей, яких депортували до Росії. Аналізуючи ці випадки, стає зрозуміло, що окупанти мають уже значно більше сценаріїв для незаконного переміщення дітей, аніж це було 2014 року, коли РФ окупувала Крим.

25 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію про становище українських дітей. Документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить воєнні злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Воєнні злочини, Депортація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ворог атакував Полтавщину ракетами: є влучання в промисловий обʼєкт
Вибухи, ППО
Падіння Іл-76: Буданов звернув увагу на “низку незрозумілих факторів”
Сім’ї знову разом: Україна повернула ще двох депортованих до РФ дітей
Серія вибухів у Харкові: оголошено повітряну тривогу
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Думав, що кохана загинула: історія полонених прикордонників Іллі та Аліни
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленський про конфіскацію активів РФ: Цього місяця ми наблизилися до рішення
Володимир Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь