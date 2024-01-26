Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін намагається знову запросити переговори про завершення російсько-української війни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на два джерела, близькі до Кремля.

За даними джерел, Путін непрямими каналами дає зрозуміти, що відкритий до обговорення, зокрема потенційно щодо майбутніх заходів безпеки для України.

Зараз дивляться

Водночас американські чиновники кажуть, що їм нічого не відомо про ймовірні пропозиції, які можуть виявитися спробою Путіна промацати ґрунт, і не бачать ознак того, що російський президент серйозно налаштований на пошук шляхів припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg, близькі до Кремля, з якими говорило видання, заявили, що сигнали, про які йдеться, були нібито передані високопоставленим американським чиновникам минулого місяця через посередника, якого вони відмовилися назвати. За їхніми словами, Путін, можливо, готовий розглянути питання про припинення наполягання на нейтральному статусі України і навіть зрештою відмовитися від протидії можливому членству в НАТО, загроза якого була головним російським виправданням вторгнення.

Але за це доведеться заплатити ціну, яку Київ відкинув, – визнання контролю Кремля над територією, яку він окупував останніми роками в Україні, що становить зараз близько 18%, включно із землями, захопленими після початку вторгнення два роки тому.

Разом з тим, США відмовляються вести будь-які переговори з Росією, в яких не буде України.

Що офіційно кажуть у США

Представниця Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон заявила, що їй невідомо про подібні наміри РФ.

– Ми не знаємо про описані зміни в позиції Росії… Україна сама вирішуватиме, чи вести переговори з Росією, коли і як, – сказала вона.

Хоча США “завжди відкриті” для переговорів, “наразі я цього не бачу”, – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на Всесвітньому економічному форумі 17 січня, відповідаючи на запитання про перспективи довгострокового припинення вогню шляхом переговорів.

– З боку Росії має бути готовність до співпраці, до сумлінних переговорів, заснованих на базових принципах, які були поставлені під сумнів її агресією – територіальна цілісність, суверенітет, незалежність, – сказав Блінкен.

При цьому публічно Путін не дає зрозуміти, що він готовий зупинитися на нинішній лінії фронту. Київ, підтримуваний США та іншими союзниками, каже, що прагне повернути всі землі, захоплені російськими військами.

Чи можливі переговори

Однак, враховуючи, що в процесі узгодження зав’язані $110 млрд життєво важливої допомоги від США і Євросоюзу, перспективи України в довгостроковій перспективі залишаються невизначеними, вважають у виданні.

– Їм вигідно, щоб усі думали, що існує “темні канал” зв’язку, і він настільки секретний, що ніхто не може його розгадати… Росіяни хочуть, щоб ми створили ідею, що канал існує і що все залежить від США, тому ніхто і ніщо інше не грає ролі. Це класична російська п’єса, – каже Фіона Гілл, колишня високопоставлена співробітниця Білого дому, яка відповідає за Росію.

Крім того, для Путіна запобігання вступу України до НАТО було одним із найбільш часто повторюваних виправдань вторгнення, і поки немає жодних ознак того, що він змінив свою точку зору.

При цьому вторгнення Росії пожвавило НАТО, що спричинило рішення Фінляндії та Швеції припинити десятиліття нейтралітету, приєднавшись до Альянсу. Водночас перспективи України вступити до НАТО до війни були в кращому разі віддаленими.

Bloomberg вказує, що Путін, можливо, розраховує, що Україні доведеться довго чекати і бути вразливою до опозиції з боку окремих європейських лідерів, таких як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і новий прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який заприсягнувся накласти вето на заявку Києва в НАТО. У США колишній президент Дональд Трамп, кандидат у президенти від Республіканської партії, натякнув на вихід з альянсу і пообіцяв швидко домовитися з Путіним про припинення війни.

– Я не вірю, що Путін готовий вести переговори наразі, тобто я не думаю, що він готовий піти на будь-які поступки. Я впевнений, що він з радістю погодиться на поступки Росії з боку інших, – сказав Пол Сондерс, президент Центру національних інтересів у Вашингтоні.

Минулого місяця газета New York Times повідомила, що посередники передали американським чиновникам, що Путін висловив зацікавленість у припиненні вогню, яке заморозило б війну на нинішніх лініях фронту. Ці запити на переговори Путін нібито робив якраз перед початком масованих обстрілів України, які забрали десятки життів та травмували ще сотні людей.

Джерело : Bloomberg

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