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Виплати ВПО у лютому 2024 року: яких змін очікувати переселенцям

Виплати ВПО у лютому 2024 року: яких змін очікувати переселенцям

З 1 лютого для багатьох внутрішньо переміщених осіб (ВПО) мали скасувати виплати, однак уряд вирішив продовжити допомогу ще на місяць – до 1 березня.

Хто отримуватиме виплати ВПО з 1 лютого 2024 року

Усі переселенці, які отримували допомогу у січні 2024 року, матимуть її і в лютому. Допомогу продовжили автоматично спочатку на 6 місяців, тобто з 1 серпня 2023-го до 31 січня 2024-го. А згодом ще на місяць – до 1 березня 2024 року.

— Зважаючи на зимовий період, труднощі з пошуком роботи та ще низку обставин, ми вирішили з Кабінетом міністрів продовжити виплати абсолютно всім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Ми змогли знайти на це ресурс, це чималі гроші, більш як 6 млрд грн, —  заявила глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Виплати ВПО 2024

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

Зараз дивляться
  • для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн
  • для інших осіб – 2 тис. грн.

Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Які категорії громадян не можуть претендувати на виплати

З 1 серпня 2023 року грошові виплати ВПО припинили виплачувати особам, які:

  • перебувають за кордоном більше ніж 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин.

Отримувати виплати, навіть перебуваючи за кордоном, можуть люди, що перебувають у службовому відрядженні, на лікуванні або реабілітації, оздоровленні дітей, стажуванні. Ці пункти мають бути підтверджені документально.

  • перебувають в місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм.
  • є ВПО, що повернулися до покинутого місця проживання.
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Виплати ВПО у лютому 2024 року: яких змін очікувати переселенцям

Окрім того, у 2024 році скасували виплати ВПО громадянам, які:

  • придбали квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);
  • мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;
  • придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;
  • мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тис. грн.

Кому з ВПО залишать виплати з 1 березня

1 березня 2024 року підтримку продовжать для ВПО, які належать до найбільш вразливих категорій громадян, повідомили у Мінсоцполітики.

Так, соціальні виплати автоматично продовжаться на 6 місяців:

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  • для пенсіонерів, чия пенсія менша за 9 444 грн;
  • для людей з інвалідністю 1 та 2 груп, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;
  • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Передбачено виплати й для інших категорій сімей, які вже з 1 лютого можуть звертатися по відповідну допомогу.

Зокрема, це стосується родин, дохід у яких не перевищує 9 444 грн на одну особу.

Також право на виплати для ВПО матимуть родини із дітьми до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі (офлайн та онлайн), отже батьки не мають можливості працювати.

Допомога продовжуватиметься родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець, розпочали відповідну діяльність, отримали мікрогрант тощо.

Державну соціальну допомогу зможуть отримати і сім’ї, навіть якщо хтось із її працездатних членів не працює. Однак вони обов’язково мають зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні або як особи, що шукають роботу.

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