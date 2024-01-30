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Україна
Ірина Ігнатова, редакторка стрічки
Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач

Крилата ракета Х-22: що Україна може протиставити ракетній загрозі

Ракета
Фото: Міноборони

Уранці 13 січня росіяни завдали удару ракетою Х-22 по Шостці Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено щонайменше 26 будинків. А вже наступного дня, 14 січня, під час масованої атаки Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під’їзд, а 46 людей загинули.

Про те, чому українська ППО не змогли збити ракети Х-22, чи можливо це взагалі і чи є на озброєнні ЗСУ необхідні засоби, Фактам ICTV розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Чим можна збити ракету Х-22

За словами військового експерта, теоретично надзвукову крилату ракету Х-22 можна збити такими комплексами, як ЗРК Patriot та SAMP/T.

Зараз дивляться

– Чому теоретично, бо практично їх на сьогодні ніхто не збивав. Чому? Тому що росіяни використовують ці ракети в областях та регіонах, де відсутні такі ЗРК, – розповів військовий експерт.

Як пояснив Олександр Коваленко, за технічними характеристиками ЗРК Patriot та SAMP/T мають можливість перехоплення ракети Х-22 за тим самим принципом, як відбувається перехоплення ракет Іскандер та Кинджал. Фактично Кинджали за своїми характеристиками навіть складніша ціль для перехоплення, ніж Х-22, але ЗРК Patriot і SAMP/T її стабільно перехоплюють майже зі стовідсотковою ефективністю.

– Усі інші ЗРК не можуть протидіяти Х-22, – наголосив Олександр Коваленко.

Військовий експерт також зазначив, що є деякі модифікації ЗРК C-300 та C-400, які б могли збити ракету Х-22, але на озброєнні України саме такі модифікації не стояли. Тому, на думку Олександра Коваленка, лише західні зразки можуть протидіяти цим ракетам.

Що відомо про надзвукову крилату ракету Х-22

Х-22 Буря – російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності.

Розробка їх розпочалася у Радянському Союзі у 60-х роках минулого століття. На сьогодні ракети вже не виробляються, оскільки вважаються застарілими. Але при цьому в Росії ще достатньо їх запасів.

Х-22 має низьку точність влучення, тому при використанні наземних цілей вважається так званою ракетою терористичної загрози.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України щонайменше 140 ракет Х-22.

Захист від крилатих ракет Х-22: що відомо про ЗРК Patriot та SAMP/T

Система ППО SAMP/T – це наземний зенітно-ракетний комплекс, призначений для захисту території від повітряних загроз (літаків або крилатих ракет). Крім того, це єдина система ППО європейського виробництва з подібними протибалістичними характеристиками.

ЗРК SAMP/T перебувають на озброєнні Франції, Італії та Сінгапуру. Навесні минулого року кілька таких ЗРК, розроблених європейським консорціумом Eurosam, були передані Україні Італією.

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та їхніх союзників. У 2023 році Україна отримала обмежену кількість ЗРК Patriot, які ЗСУ інтегрували в наявну систему протиповітряної оборони країни та успішно використовують для відбиття ракетних загроз.

Виробляється комплекс американською компанією Raytheon – найбільшим у світі виробником керованих ракет. ЗРК Patriot оптимізовано для захисту від військової авіації, балістичних та крилатих ракет.

Ракета
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