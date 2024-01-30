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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Остін та Столтенберг обговорили нарощування виробництва зброї для допомоги Україні

Пентагон
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін та генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі обговорили важливість збереження єдності Альянсу у питанні допомоги Україні.

Про це заявили у пресслужбі Пентагону.

Зазначено, що посадовці розмовляли про посилення сил і засобів стримування та оборони НАТО і проаналізували прогрес у виконанні рішень, ухвалених на Вільнюському саміті 2023 року.

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– Кожен відзначив критичну важливість швидкого нарощування оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу, а також  виконання зростаючих вимог оборонних планів, ухвалених на саміті, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Остін та Столтенберг обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення і скорботу з приводу загибелі і поранення американських військовослужбовців в Йорданії.

Вони також підтвердили свою підтримку заявки Швеції на вступ до Альянсу.

Раніше президент Володимир Зеленський застеріг, що затягування процесів надання підтримки Україні з боку США матиме вплив на об’єднану Європу.

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Остін та Столтенберг обговорили нарощування виробництва зброї для допомоги Україні

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Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Ллойд Остін, НАТО, Пентагон, США
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