Європа наодинці протистоятиме Путіну: Зеленський про наслідки затягування допомоги США

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що затягування процесів надання підтримки нашій державі з боку Сполучених Штатів матиме вплив на об’єднану Європу.

Про це президент наголосив в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

За його словами, затягування процесів щодо підтримки України призведе до послідовних проблем.

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По-перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. По-друге – втратиться союз між США і Європою.

– Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал. Якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії. Путін цим скористається – 100%. І це буде сигнал говорити про те, що і НАТО не буде таким міцним, – наголосив Володимир Зеленський.

Якщо допустити, що США відколються від НАТО, то дехто в Європі також може мати схожу думку, тому що мають економічні відносини з Російською Федерацією, говорить президент Зеленський.

– Так само може посипатися і санкційна політика. Коли США підтримують Україну, вони так само впливають на санкційну політику щодо Росії в європейських країнах, – заявив глава держави.

Він назвав це перерозподілом світу. Проте президент вірить, що Європа наодинці не залишиться.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні, яку планують зосередити на відбитті нових російських наступів, зміцненні ЗСУ та економіки.

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