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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна переможе у війні з РФ: німецький генерал пояснив, що потрібно для успіху ЗСУ

Україна переможе у війні з РФ: німецький генерал пояснив, що потрібно для успіху ЗСУ
Фото: Getty Images

У російсько-українській війні Україна зможе досягти перемоги, зокрема, завдяки підтримці партнерів у сфері боєприпасів та інших засобів озброєнь.

Однак усередині самої України буде потрібно провести мобілізацію нових сил.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню RND розповів генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює спеціальний штаб по Україні в Міністерстві оборони Німеччини. Фройдінг координує підтримку Києва і регулярно приїжджає в Україну.

Зараз дивляться

Він почав з того, що налаштований оптимістично щодо перемоги України у війні з РФ, бо “впевнений у тому, що українські Збройні сили можуть зробити і досягти”. Також він наголосив на цінності німецької підтримки для Києва та єдності партнерів України, “які мають волю до завзятості, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо”.

– Зовні складається враження, що наразі на лінії фронту все застопорилося. Але це не повинно затуляти той факт, що обидві сторони проводять інтенсивні операції і часом б’ються за кожен метр – піхотою і танками, безпілотниками, артилерією. Водночас обидві сторони намагаються використовувати далекосяжні засоби для проникнення вглиб території противника, щоб знищити матеріально-технічні можливості та об’єкти командування й управління і в такий спосіб домогтися психологічного ефекту, – сказав він.

Одним із найсвіжіших прикладів він навів потоплення російського військового корабля в Чорному морі минулого тижня.

Постачання боєприпасів

При цьому він визнав, що питання постачання боєприпасів є критичним.

– Однак кількість – не єдиний фактор. Більшість систем, використовуваних Україною, зараз набагато точніші за своїм впливом, ніж російські системи. Це також означає, що боєприпасів потрібно менше, – пояснив Фройдінг.

Німецький генерал вважає, що цього року, ймовірно, Німеччина зможе більш ніж удвічі збільшити постачання артилерійських боєприпасів для України.

– Проте, постачання боєприпасів залишається центральним питанням, коли мова заходить про підтримку Заходу, – додав він.

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Ракети Taurus

Генерала запитали, який ефект можуть привнести далекобійні німецькі ракети Taurus, постачання яких Києву від Берліна обговорюють уже не перший місяць.

Фройдінг наголосив, що на сьогодні не існує систем озброєння, які стануть “диво-зброєю” або такою, що може створити переломний момент.

– Набагато важливіше, щоб військове керівництво використовувало наявні в його розпорядженні засоби в розумному поєднанні та з урахуванням можливостей противника. Військовий успіх залежить саме від цього, а не від символічно зарядженої передбачуваної “диво-зброї”. Набагато важливішим є довгостроковий, структурований розвиток потенціалу українських Збройних сил, чим ми зараз і займаємося. І тут Німеччина відіграє провідну роль в одному з ключових напрямків – протиповітряній обороні, – сказав він.

Мобілізація в Україні

При цьому німецький військовий вважає, що Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів. Одна з причин, чому такі кроки потрібні, це щонайменше цифри втрат, каже він. Але також мобілізація потрібна і тому, що підрозділи, деякі з яких перебували на фронті протягом 24 місяців, потребують оновлення.

– Наразі в Україні обговорюється тип і обсяг мобілізації. Це політичний і соціальний переговорний процес, у якому демографічна ситуація в Україні також відіграє свою роль. Існує розрив між віковими групами сьогоднішніх 20- і 40-річних. Тому українці повинні приділяти не менше уваги економічній життєздатності своєї держави, ніж її військовій життєздатності, – каже він.

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Повернення територій України

В одній зі своїх попередніх заяв генерал Фройдінг підкреслював, що політичною метою України має бути відновлення територіальної цілісності та суверенітету. В інтерв’ю він повторив свої слова, розширивши свою заяву.

– По-перше, все, що є частиною політичного рішення, має вирішуватися виключно Україною. По-друге, для підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, у наших власних інтересах, щоб таке кричуще порушення міжнародного права, як напад Росії, не мало місця. Тому територіальна цілісність і суверенітет України мають залишатися керівним політичним принципом. Ми підтримуємо Україну в цьому, – наголосив він.

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Війна в Україні, Німеччина, Підтримка України
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