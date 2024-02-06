Гендиректор МАГАТЕ – у Києві, далі вирушить на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 6 лютого прибув до Києва та вже зустрівся з очільниками Міненерго, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Гроссі зауважив, що перед його візитом на окуповану росіянами Запорізьку АЕС вони обмінятися думками щодо українських атомних електростанцій.

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Він також запевнив, що МАГАТЕ присутнє на кожному майданчику та залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об’єктів.

Ahead of my visit to ZNPP, glad to meet Energy Minister Galushchenko, regulator Korikov, and Energoatom’s Kotin and exchange on ???????? Ukraine’s NPPs. @IAEAorg, actively present at each site, remains steadfast in supporting the safety and security of these facilities. pic.twitter.com/APfUvgBSiC — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 6, 2024

Наприкінці січня стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має відвідати Запорізьку атомну електростанцію в найближчі 10 днів.

Головна мета – проведення чергової ротацію персоналу на атомній електростанції.

Також Гроссі хоче з’ясувати, як на ЗАЕС вирішується проблема з водою після підриву окупантами Каховської греблі.

Фото: Rafael MarianoGrossi

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