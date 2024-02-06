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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Гендиректор МАГАТЕ – у Києві, далі вирушить на ЗАЕС

Гроссі і Галущенко

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 6 лютого прибув до Києва та вже зустрівся з очільниками Міненерго, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Гроссі зауважив, що перед його візитом на окуповану росіянами Запорізьку АЕС вони обмінятися думками щодо українських атомних електростанцій.

Зараз дивляться

Він також запевнив, що МАГАТЕ присутнє на кожному майданчику та залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об’єктів.

Наприкінці січня стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має відвідати Запорізьку атомну електростанцію в найближчі 10 днів.

Головна мета – проведення чергової ротацію персоналу на атомній електростанції.

Також Гроссі хоче з’ясувати, як на ЗАЕС вирішується проблема з водою після підриву окупантами Каховської греблі.

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ЗАЕС

Фото: Rafael MarianoGrossi

Війна в Україні, Гроссі, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька АЕС, Запорізька область, Київ, МАГАТЕ, Російська агресія
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