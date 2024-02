Гендиректор МАГАТЕ – у Києві, далі вирушить на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 6 лютого прибув до Києва та вже зустрівся з очільниками Міненерго, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Гроссі зауважив, що перед його візитом на окуповану росіянами Запорізьку АЕС вони обмінятися думками щодо українських атомних електростанцій.

Він також запевнив, що МАГАТЕ присутнє на кожному майданчику та залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об’єктів.

Ahead of my visit to ZNPP, glad to meet Energy Minister Galushchenko, regulator Korikov, and Energoatom’s Kotin and exchange on ???????? Ukraine’s NPPs. @IAEAorg, actively present at each site, remains steadfast in supporting the safety and security of these facilities. pic.twitter.com/APfUvgBSiC

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 6, 2024