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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗСУ вивели з ладу третину Чорноморського флоту РФ

ЗСУ вивели з ладу третину Чорноморського флоту РФ
Фото: Факти ICTV

З початку повномасштабного вторгнення Україна вивела з ладу близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ.

Таку інформацію оприлюднило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 6 лютого українській військові знищили 24 російських кораблі та один підводний човен.

Зараз дивляться

З відкритих джерел відомо, що на початок великої війни Чорноморський флот Росії налічував 74 бойових кораблі.

Знищення ракетного катера “Івановєц”

Це останній здобуток ЗСУ. Ракетний катер “Івановєц” Чорноморського флоту РФ було знищено внаслідок спецоперації у ніч з 31 січня на 1 лютого на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Судно затонуло, ймовірно, після атаки надводних безпілотників на кшталт MAGURA.

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Війна в Україні, ЗСУ, Кораблі, Крим, Російська агресія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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