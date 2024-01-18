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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Хакери зламали держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ – джерела СБУ

Хакери
Фото: Depositphotos

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів Міноборони РФ.

Про це Фактам ICTV повідомили власні джерела в СБУ.

Хакери угруповання Blackjack, які, ймовірно, мають стосунок до СБУ, “зламали” російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

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– Українські кібервоїни вивантажили понад 1,2 ТБ даних Головного військово-будівельного управління по спеціальних об’єктах. Це понад 500 паспортiв військових об’єктів Міноборони РФ: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України, та інша технічно-проєктна документація, – інформують джерела.

Хакери також знесли сім серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації.

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Війна в Україні, СБУ, Хакери
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Хакери зламали держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ – джерела СБУ

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