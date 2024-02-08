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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Запропонував надалі бути в команді: Зеленський зустрівся з Залужним

Запропонував надалі бути в команді: Зеленський зустрівся з Залужним
Фото: Факти ICTV

Ухвалено рішення змінити керівництво Збройних сил України. Валерій Залужний йде у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ, але президент Володимир Зеленський запропонував йому надалі залишатися в команді.

Указу президента про звільнення Залужного поки немає на сайті глави держави. Що відомо про відставку Залужного – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Залужний подав у відставку

– Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують ЗСУ. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді, – зазначив Зеленський, коментуючи звільнення Залужного.

Залужний відставка: останні новини про звільнення головнокомандувача ЗСУ

Фото: Офіс президента

Звільнення Залужного

Сам Валерій Залужний зазначив, що разом вдалося вистояти проти підлого та сильного ворога в перші найскладніші дні повномасштабної війни.

Зараз дивляться

– Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Всі повинні змінитися та адаптуватися до нових реалій, щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, – зазначив Залужний.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що Валерій Залужний йде у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ.

Командувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковника Олександра Сирського призначено головнокомандувачем ЗСУ.

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Валерій Залужний

Війна в Україні, Валерій Залужний, Володимир Зеленський, ЗСУ, українські військові
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