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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 9 лютого 2024 року – ситуація на фронті

Війна в Україні

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 9 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 9 лютого 2024

Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Карта бойових дій на 8 лютого 2024
Карта бойових дій на 8 лютого 2024

Ситуація в Україні на 9 лютого 2024

Оперативно-стратегічне угруповання військ Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області РФ.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак у районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області – там ворог намагався прорвати оборону Збройних сил України.

На Лиманському напрямку українські військові відбили чотири атаки окупантів біля Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки загарбників поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони впродовж минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще сім атак – біля Першотравневого, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області – там відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Одеса

На Херсонському напрямку українські військові продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Так, упродовж минулої доби армія РФ мала два провальні штурми.

Водночас українські військові активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Президентська бригада

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, Росія
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