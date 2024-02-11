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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 930 окупантів та 42 одиниці важкої техніки: Генштаб повідомив нові втрати РФ

зсу війна військовий
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України  ліквідували щонайменше 930 російських окупантів та 42 одиниці важкої техніки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

З важкої техніки Сили оборони найбільше знищили танків, артилерійських систем та бойових броньованих машин.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 11.02.2024:

  • особового складу ‒ близько 395 200 (+930) осіб,
  • танків ‒ 6406 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
  • артилерійських систем – 9475 (+16) од,
  • РСЗВ – 981 од,
  • засобів ППО ‒ 666 од,
  • літаків – 332 од,
  • гелікоптерів – 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22) од,
  • крилатих ракет ‒ 1881 од,
  • кораблів /катерів ‒ 24 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1513 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 718-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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