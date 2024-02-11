Мінус 930 окупантів та 42 одиниці важкої техніки: Генштаб повідомив нові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 930 російських окупантів та 42 одиниці важкої техніки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

З важкої техніки Сили оборони найбільше знищили танків, артилерійських систем та бойових броньованих машин.

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Втрати РФ у війні на 11.02.2024:

особового складу ‒ близько 395 200 (+930) осіб,

танків ‒ 6406 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,

артилерійських систем – 9475 (+16) од,

РСЗВ – 981 од,

засобів ППО ‒ 666 од,

літаків – 332 од,

гелікоптерів – 325 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22) од,

крилатих ракет ‒ 1881 од,

кораблів /катерів ‒ 24 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 1513 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 718-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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