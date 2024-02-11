Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 930 окупантів та 42 одиниці важкої техніки: Генштаб повідомив нові втрати РФ
За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 930 російських окупантів та 42 одиниці важкої техніки.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
З важкої техніки Сили оборони найбільше знищили танків, артилерійських систем та бойових броньованих машин.
Зараз дивляться
Втрати РФ у війні на 11.02.2024:
- особового складу ‒ близько 395 200 (+930) осіб,
- танків ‒ 6406 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
- артилерійських систем – 9475 (+16) од,
- РСЗВ – 981 од,
- засобів ППО ‒ 666 од,
- літаків – 332 од,
- гелікоптерів – 325 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22) од,
- крилатих ракет ‒ 1881 од,
- кораблів /катерів ‒ 24 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 1513 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 718-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.