Карта бойових дій на 15 лютого 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення.

Такі дані станом на 15 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 15 лютого 2024

Ситуація в Україні на 15 лютого 2024

Оперативно-стратегічне угруповання військ Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили ворожу атаку біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів у районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону Збройних сил України.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки армії РФ поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагається покращити тактичне положення.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Українські військові стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони впродовж доби відбили 34 атаки росіян у районі Авдіївки та ще шість атак – біля Сєверного та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де армія РФ понад 20 разів намагалася покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Одеса

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Так, упродовж доби росіяни мали сім провальних штурмів.

Водночас українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати РФ на 15 лютого 2024

особового складу ‒ близько 399 090 (+950),

танків ‒ 6 442 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 12 090 (+47),

артилерійських систем – 9 620 (+54),

реактивних систем залпового вогню – 984,

засобів протиповітряної оборони ‒ 671,

літаків – 332,

гелікоптерів – 325,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 404 (+33),

крилатих ракет ‒ 1 882,

кораблів (катерів) ‒ 25 (+1),

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29),

спеціальної техніки ‒ 1 524 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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