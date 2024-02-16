Час покласти край наївності: Кулеба про смерть Навального

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на новину про смерть лідера російської опозиції та політичного в’язня Олексія Навального. Він назвав його лише однією із численних жертв кремлівського режиму.

Про це дипломат написав у себе в Х (раніше Twitter).

– Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний – це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків, убитих Путіним, – зазначив Кулеба.

Міністр звернувся до західних політиків, нагадавши, що всі ці злочини зійшли диктатору РФ з рук.

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— Після кожного вбивства виникало обурення, але Путіну, зрештою, це зійшло з рук, і світові лідери знову потиснули йому руку. Це спонукало його продовжувати вбивати людей, – написав Кулеба.

Він звернув увагу, що навіть зараз у світі є голоси, які закликають до переговорів із Москвою. Однак це хибний шлях.

— Настав час покласти край наївності. Перш ніж почнеться якась значна взаємодія з Москвою, Росія має бути переможена в Україні, а Путін має нарешті засвоїти урок, – підсумував глава українського МЗС.

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