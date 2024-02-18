Перевага у повітрі: в ISW назвали вирішальний фактор під час наступу РФ на Авдіївку

Російська авіація мала локальну перевагу в повітрі та змогла забезпечити своїм військам підтримку в останні дні наступальної операції із захоплення Авдіївки.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що це вперше, коли російські війська зробили це в Україні.

17 лютого представник української бригади заявив, що днем раніше окупанти випустили 60 керованих авіабомб (КАБ) по позиціях ЗСУ в Авдіївці. А за останні дні ворог випустив до 500 планерних бомб по району.

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Командувач Таврійського угруповання Сил оборони бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що 14 лютого росіяни завдали 73 авіаудари на цьому напрямку, що є рекордом, оскільки ворог активізував тактичний розворот в районі Авдіївки.

Російські джерела також широко розповсюдили інформацію про те, що саме масоване використання касетних бомб дозволило окупантам подолати українську оборону в Авдіївці.

В ISW наголошують, що з початку 2023 року російські війська поступово збільшували використання керованих авіабомб по всьому фронту. Проте нещодавнє масоване застосування КАБів в Авдіївці – це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби у великих масштабах для забезпечення повітряної підтримки для своїх військ.

Аналітики наголошують, що масовані авіаудари ворога впродовж кількох днів на найбільш активній частині лінії фронту дозволяє припустити, що ЗСУ не змогли чинити опір росіянам у повітряному просторі навколо Авдіївки. І цією тимчасовою перевагою в повітрі РФ скористалася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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