Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Олексій Навальний помер у колонії
Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі
Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури
Захоплять Авдіївку і що тоді? Бен Годжес проаналізував ситуацію
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перевага у повітрі: в ISW назвали вирішальний фактор під час наступу РФ на Авдіївку

російські солдати
Фото: Depositphotos

Російська авіація мала локальну перевагу в повітрі та змогла забезпечити своїм військам підтримку в останні дні наступальної операції із захоплення Авдіївки.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що це вперше, коли російські війська зробили це в Україні.

17 лютого представник української бригади заявив, що днем раніше окупанти випустили 60 керованих авіабомб (КАБ) по позиціях ЗСУ в Авдіївці. А за останні дні ворог випустив до 500 планерних бомб по району.

Зараз дивляться

Командувач Таврійського угруповання Сил оборони бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що 14 лютого росіяни завдали 73 авіаудари на цьому напрямку, що є рекордом, оскільки ворог активізував тактичний розворот в районі Авдіївки.

Російські джерела також широко розповсюдили інформацію про те, що саме масоване використання касетних бомб дозволило окупантам подолати українську оборону в Авдіївці.

В ISW наголошують, що з початку 2023 року російські війська поступово збільшували використання керованих авіабомб по всьому фронту. Проте нещодавнє масоване застосування КАБів в Авдіївці – це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби у великих масштабах для забезпечення повітряної підтримки для своїх військ.

Аналітики наголошують, що масовані авіаудари ворога впродовж кількох днів на найбільш активній частині лінії фронту дозволяє припустити, що ЗСУ не змогли чинити опір росіянам у повітряному просторі навколо Авдіївки. І цією тимчасовою перевагою в повітрі РФ скористалася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Авдіївка, Бої в Авдіївці, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українські аналоги Ланцета пройшли перші випробування – Федоров
Перевага у повітрі: в ISW назвали вирішальний фактор під час наступу РФ на Авдіївку
У боях під Авдіївкою Росія втратила понад 47 тис. військових – Тарнавський
Авдіївка
Воював проти України: заступник командувача 18 армії РФ помер від поранень
Магомедали Магомеджанов
Скільки підводних човнів має РФ у Чорному морі – порахували у ВМС ЗСУ
російський підводний човен Ростов-на-Дону
ЗСУ на Запоріжжі розгромили наступ ворога: мінус 70 окупантів та 18 одиниць техніки
Перевага у повітрі: в ISW назвали вирішальний фактор під час наступу РФ на Авдіївку

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь