Росіяни розстріляли двох українських військовополонених – ЗСУ показали відео

Вранці 18 лютого російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених у смузі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ показала жахливі кадри, зняті квадрокоптером.

– Росіяни вкотре показали своє ставлення до міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених, – написали у коментарі до відео.

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Бої за Авдіївку: декілька бійців потрапили в полон

Раніше командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що 16 лютого декількох воїнів Сил оборони під час виходу зі зруйнованих ворогом позицій в Авдіївці захопили в полон російські загарбники.

Точної кількості українських бійців, які потрапили в полон до противника, генерал не назвав, наголосивши, що Україна боротиметься за визволення кожного.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: скрин відео

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