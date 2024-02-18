Росіяни розстріляли двох українських військовополонених – ЗСУ показали відео
Вранці 18 лютого російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених у смузі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.
Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ показала жахливі кадри, зняті квадрокоптером.
– Росіяни вкотре показали своє ставлення до міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених, – написали у коментарі до відео.
Бої за Авдіївку: декілька бійців потрапили в полон
Раніше командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що 16 лютого декількох воїнів Сил оборони під час виходу зі зруйнованих ворогом позицій в Авдіївці захопили в полон російські загарбники.
Точної кількості українських бійців, які потрапили в полон до противника, генерал не назвав, наголосивши, що Україна боротиметься за визволення кожного.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: скрин відео