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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Скільки підводних човнів має РФ у Чорному морі – порахували у ВМС ЗСУ

російський підводний човен Ростов-на-Дону
Фото: Pixabay

У Чорному морі базуються наразі три підводні човни флоту РФ, які є ракетоносіями, а четверту субмарину Ростов-на Дону було уражено в сухому доці у вересні 2023 року.

Про це розповів речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Підводні човни Чорноморського флоту РФ – скільки залишилося

– Тут штатно мало бути шість носіїв крилатих ракет – це проєкт Варшавянка і дизель-електричний підводний човен проєкту Алроса. Це попередній проєкт, Варшавянка – це в принципі модифікована Алроса. Росіяни неодноразово заявляли, що Алроса також модифікована під запуск Калібрів, але ця інформація не підтверджена, – пояснив він.

Зараз дивляться

Проте, за його словами, з цих шести одиниць, які були призначені для запуску крилатих ракет, дві залишилися у Середземному морі на початок повномасштабного вторгнення, і зараз вони на ремонті на півночі.

– А ці чотири залишалися в акваторії, і одна з них – це Ростов-на Дону, який було уражено в сухому доці. Ми вважаємо, що він не може бути відновленим або цей процес триватиме дуже довго, – підсумував Плетенчук.

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російський підводний човен Ростов-на-Дону

За даним Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року Сили оборони потопили 25 російських кораблів та катерів, а також один підводний човен.

Фото: Вікіпедія

Війна в Україні, ВМС України, Кораблі, Крим, субмарина, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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