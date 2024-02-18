Скільки підводних човнів має РФ у Чорному морі – порахували у ВМС ЗСУ

У Чорному морі базуються наразі три підводні човни флоту РФ, які є ракетоносіями, а четверту субмарину Ростов-на Дону було уражено в сухому доці у вересні 2023 року.

Про це розповів речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Підводні човни Чорноморського флоту РФ – скільки залишилося

– Тут штатно мало бути шість носіїв крилатих ракет – це проєкт Варшавянка і дизель-електричний підводний човен проєкту Алроса. Це попередній проєкт, Варшавянка – це в принципі модифікована Алроса. Росіяни неодноразово заявляли, що Алроса також модифікована під запуск Калібрів, але ця інформація не підтверджена, – пояснив він.

Зараз дивляться

Проте, за його словами, з цих шести одиниць, які були призначені для запуску крилатих ракет, дві залишилися у Середземному морі на початок повномасштабного вторгнення, і зараз вони на ремонті на півночі.

– А ці чотири залишалися в акваторії, і одна з них – це Ростов-на Дону, який було уражено в сухому доці. Ми вважаємо, що він не може бути відновленим або цей процес триватиме дуже довго, – підсумував Плетенчук.

За даним Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року Сили оборони потопили 25 російських кораблів та катерів, а також один підводний човен.

Фото: Вікіпедія

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.