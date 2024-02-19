Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 1290 окупантів та літак: Генштаб повідомив нові втрати РФ
За минулу добу Сили оборони України ліквідували щонайменше 1290 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також наші воїни знищили 71 одиницю важкої техніки ворога та один літак.
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Втрати РФ на війні на 19.02.2024:
- особового складу ‒ близько 403 720(+1290) осіб,
- танків ‒ 6498 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12232 (+34) од,
- артилерійських систем – 9733 (+24) од,
- РСЗВ – 986 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 674 од,
- літаків – 336 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 1898 од,
- кораблів /катерів ‒ 25 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31) од,
- спеціальної техніки ‒ 1545 (+5) од.
Нагадаємо, що Сили оборони України на Запорізькому напрямку розгромили наступ російських військових. Знищено 18 одиниць ворожої техніки, з них три танки. Близько 70 росіян ліквідовано, ще 80 поранено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 726-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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