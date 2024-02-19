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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 1290 окупантів та літак: Генштаб повідомив нові втрати РФ

Мінус 1290 окупантів та літак: Генштаб повідомив нові втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України ліквідували щонайменше 1290 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також наші воїни знищили 71 одиницю важкої техніки ворога та один літак.

Зараз дивляться

Втрати РФ на війні на 19.02.2024:

  • особового складу ‒ близько 403 720(+1290) осіб,
  • танків ‒ 6498 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12232 (+34) од,
  • артилерійських систем – 9733 (+24) од,
  • РСЗВ – 986 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 674 од,
  • літаків – 336 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 1898 од,
  • кораблів /катерів ‒ 25 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1545 (+5) од.

Нагадаємо, що Сили оборони України на Запорізькому напрямку розгромили наступ російських військових. Знищено 18 одиниць ворожої техніки, з них три танки. Близько 70 росіян ліквідовано, ще 80 поранено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 726-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Втрати ворога, літаки РФ
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