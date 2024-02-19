В окупованій Макіївці горить нафтобаза – ймовірно, після прильоту

Про пожежу на нафтобазі у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вранці 19 лютого повідомляють місцеві пабліки. Кажуть, що, ймовірно, причиною займання став прильот.

Мережа рясніє численними відео та фото з наслідками – стовп чорного диму видно за кілька кілометрів, навіть у Донецьку, який за 15 км.

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Пізніше там повідомили, що нібито внаслідок обстрілу Макіївки знеструмлено кілька підстанцій – без електрики 15 котелень і жителі селищ Крупської, Горького, Карла Маркса та Первомайського.

Сьогодні вранці також стало відомо, що в окупованому селищі Рибацьке, що на південь від Маріуполя, впала повітряна ціль, ймовірно, ворожий літак.

Очевидці чули два вибухи. Точнішої інформації наразі немає.

Фото: скрін відео

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