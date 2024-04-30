Довідка за формою № 157-1/о видається за результатами огляду Медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Який вигляд має довідка МСЕК про інвалідність та де отримати довідку №157-1/о – читайте на Фактах ICTV.

Довідка для отримання пільг особам з інвалідністю: як виглядає та які дані містить

Виписка № 157-1/о з акта огляду медико-соціальною експертною комісією підтверджує інвалідність особи та надає право для отримання пенсії у зв’язку з інвалідністю. Вона дублює інформацію із виписки з акта огляду МСЕК, яка направляється до соціальних служб для нарахування та здійснення виплат та пільг соціального призначення.

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Довідка форми 157-1/о містить такі дані:

причини інвалідності;

група інвалідності;

строк встановлення інвалідності;

висновок про умови та характер праці;

рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності.

В довідці обов’язково проставляється номер акта, що відповідає реєстраційному номеру в журналі протоколів засідань МСЕК за поточний рік. Зазначається дата огляду – число, місяць та рік. Проте в ній немає даних, які дозволяють ідентифікувати особу, яка її надає.

Форма № 157/о заповнюється на хворих, що оглядаються у МСЕК. Строк зберігання документа – 50 років.

Довідка форми 157-1/о: де отримати та зразок

Довідка форми № 157-1/о необхідна при винесенні рішення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) про встановлення групи, причини і строку інвалідності. Тобто, якщо у людини після огляду МСЕК підтверджують інвалідність, вона отримує довідку про статус людини з інвалідністю.

Де взяти довідку №157-1/о?

Форма № 157-1/о заповнюється в обласних, центральних міських у містах Києві та Севастополі, міських, міжрайонних та районних МСЕК, а також у Кримській республіканській МСЕК.

Дані форми № 157/о заповнюються відповідно до акта огляду медико-соціальної експертної комісії. Після цього виписка з акта огляду МСЕК надсилається за місцем призначення пенсії.

З інструкцією щодо заповнення форми первинної облікової документації № 157/о можна ознайомитись за посиланням.

Повний зразок форми № 157-1/о можна знайти за посиланням.

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