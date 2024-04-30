Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що окупанти невпинно штурмують острів Нестрига, який нещодавно деокупували ЗСУ.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Сьогодні вони вранці вже два штурми здійснювали на Нестригу, і обидва невдало. Відступили з втратами безуспішно. Це останній острів від Велетенського – це район н. п. Велетенське та Кізомис, недалеко від них. Фактично це останній острів перед гирлом річки, – сказав Плетенчук.

За його словами, для України важливо захистити цю територію від можливих вилазок окупантів та зазначив, що раніше туди могли заходити диверсанти. Вони встановлювали міномети для обстрілу населених пунктів Херсонської області.

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Також ворог міг здійснювати спроби зайти в тил до українських захисників через Нестригу.

Ситуація у районі Кринок

Плетенчук додав, що ситуація у районі Кринок залишається складною. Українські морпіхи діють там автономно.

– Звичайно, логістика там дуже складна. Як і ротація, і евакуація, та інші питання. Однак вони продовжують утримувати свої позиції, незважаючи на те, що сили противника переважають у кількості, – додав він.

Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, острів Нестрига в Херсонській області було звільнено 28 квітня.

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