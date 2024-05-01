Допомога малозабезпеченим сім’ям: що потрібно знати з 1 травня

У травні розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям не змінився.

А все тому, що не змінився й прожитковий мінімум, від якого залежить розмір допомоги.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні: що треба знати

Варто зауважити, що допомога малозабезпеченим сім’ям призначається, якщо сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини.

Зараз дивляться

Як визначити прожитковий мінімум для сім’ї?

Щоб розрахувати прожитковий мінімум для сім’ї, потрібно додати прожиткові мінімуми для кожного члена родини.

Наприклад, для сім’ї, яка складається з матері, батька та двох дітей віком чотири та вісім років, прожитковий мінімум у 2024 році становитиме:

Прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для дітей до 6 років + прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років

Тобто 3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 11 815 грн.

Так, сума допомоги малозабезпеченій сім’ї становитиме різницю між цим числом та сукупним доходом родини.

Наразі допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні становить:

для працездатних осіб (55% відповідного прожиткового мінімуму) – 1 665,4 грн ;

; для осіб, які втратили працездатність (100% відповідного прожиткового мінімуму) – 2 361 грн ;

; для дітей – 140% відповідного прожиткового мінімуму (до 6 років – 3 588,2 грн , з 6 до 18 років – 4 474,4 грн );

, з 6 до 18 років – ); для осіб віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 140% відповідного прожиткового мінімуму – 4 239,2 грн.

Що змінилось в призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям з 1 березня

Нагадаємо, що 1 березня набули чинності окремі зміни до Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджені постановою Кабміну №94 26 січня 2024 року.

Зокрема, раніше допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх трьох місяців перед зверненням по цю допомогу.

Через це на допомогу не могли розраховувати родини переселенців, які втратили роботу через переміщення, та родини вимушених українських мігрантів, що повернулися після тривалого перебування за кордоном.

Саме тому уряд своєю постановою від 26 січня розширив можливості призначення допомогти малозабезпеченим сім’ям.

Після ухвалених змін допомога на шість місяців може бути призначена:

родинам, що повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном;

родинам ВПО, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Однак, задля стимуляції до економічно незалежного й самостійного життя, безробітні працездатні члени родини, яка отримала допомогу, мають протягом двох місяців після її призначення або працевлаштуватись, або стати на облік у центрі зайнятості.

Більше про надання допомоги малозабезпеченим сім’ям читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Мінсоцполітики

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.