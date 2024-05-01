Хто має з’явитися до ТЦК без повістки з 1 травня: відповідь юриста

Українські чоловіки, які перебувають на військовому обліку, з 18 травня до 18 липня 2024 року повинні самостійно з’явитися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) задля уточнення своїх облікових даних. Важливо – не чекаючи вручення повістки або іншого оповіщення під час мобілізації в Україні.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів Владислав Зайцев, адвокат юридичної компанії АРЕС, голова комітету з міграційного права Асоціації правників України, юрист гарячої лінії з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та воєнним станом.

За словами юриста, можна прийти до ТЦК і до 18 травня, але після 18 травня це все одно доведеться зробити ще раз.

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Закон про мобілізацію

Нагадаємо, що Верховна Рада 11 квітня проголосувала у другому читанні закон щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. За п’ять днів документ підписав президент Володимир Зеленський.

Сам закон опубліковано в офіційному виданні Голос України, проте він набуде чинності 18 травня 2024.

У яких випадках чоловіки мають прибути до ТЦК без повістки

Юрист наголошує, що усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів із дня набуття чинності нового закону, прибути до ТЦК і СП та оновити свої облікові дані.

Те саме стосується й осіб, які підлягають взяттю на військовий облік.

Які обов’язки чоловіків на військовому обліку

Згідно з порядком, який уряд затвердив постановою від 30 грудня 2022 року №1487, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:

перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання – у відповідних районних чи міських ТЦК;

не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації в Україні та у воєнний час без дозволу керівника відповідного ТЦК;

проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій ТЦК;

особисто в семиденний строк із дня прибуття на нове місце проживання з’явитися до ТЦК із паспортом громадянина України та з військово-обліковими документами;

особисто в семиденний строк повідомляти органи, в яких перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних;

звіряти не рідше від одного разу на п’ять років власні персональні дані в ТЦК.

Упродовж якого періоду треба уточнити свої дані

За словами юриста Владислава Зайцева, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані впродовж 60 днів від дня набуття чинності закону подати інформацію про адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти (за наявності такої) та інші персональні дані.

– Закон набуває чинності 18 травня 2024 року. Отже, до 18 липня 2024-го громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані уточнити облікові дані, – наголошує юрист.

Щодо тих, кого мають взяти на військовий облік, то для них перебіг строку регулюється інакше – протягом 60 днів із дня набрання чинності указу президента України про оголошення мобілізації в Україні.

– Фактично тут буде відлік від нового указу президента про продовження мобілізації. Наразі мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені з 6 лютого до 13 травня 2024 року, – зауважує Владислав Зайцев.

Які дані треба уточнити в ТЦК:

прізвище, імʼя, по батькові; дата народження та місце народження; стать; адреса проживання; номери телефонів; адреса електронної пошти; відомості про батьків; відомості про сімейний стан; відомості про роботу; відомості про освіту та спеціальність; відомості про стан здоровʼя тощо.

Де можна уточнити свої дані

Владислав Зайцев наголошує, що військовозобов’язаний або той, хто має стати на облік, окрім ТЦК та СП можуть уточнити свої персональні дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) або електронний кабінет.

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном

За словами юриста, якщо військовозобов’язаний зараз перебуває за кордоном, то для оновлення своїх даних йому не обов’язково повертатися в Україну.

Подати інформацію про себе можна на e-mail свого ТЦК або зателефонувати на офіційний номер. Контактні дані зазначено на офіційному сайті відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також уточнити свої облікові дані чоловіки можуть в електронному кабінеті (за наявності).

Реєстрація електронного кабінету призовника

У новому законі про мобілізацію йдеться, що уряд у двомісячний строк із дня опублікування цього закону (17 квітня 2024) має забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

– Оскільки закон в офіційному виданні Голос України опублікували 17.04.2024, то електронний кабінет призовника очікується до 17.06.2024, – говорить адвокат Владислав Зайцев.

Він наголошує, що реєстрація електронного кабінету є добровільною.

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