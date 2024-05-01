У Часовому Яру та Очеретиному залишаються сотні людей – ОВА
Станом на 1 травня у місті Часів Яр Бахмутського району залишаються 682 місцеві жителі, а в Очеретиному Покровського району – лише 198.
У Григорівці та Богданівці людей не залишилося зовсім.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
— Ситуація дуже складна. Щоразу все складніше заїжджати до Часового Яру органам влади, підрозділам поліції Білий Ангел, волонтерам, щоб завезти гуманітарну допомогу людям, які залишилися в місті, – розповів він.
Філашкін нагадав, що у місті вже понад рік немає ні електрики, ні газу, ні водопостачання.
Також він коротко розповів про ситуацію в Очеретиному. У місті продовжується “дуже активна фаза війни”.
Чим важливо Очеретине Росії
Очеретине з’єднує Велику Новосілку та Костянтинівку через Покровськ.
У разі захоплення Росією населеного пункту ворогам відкриються життєво важливі українські логістичні маршрути.