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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

У Часовому Яру та Очеретиному залишаються сотні людей – ОВА

Часів Яр і Очеретине – чисельність населення і що відбувається зараз
Фото: Офіс генпрокурора

Станом на 1 травня у місті Часів Яр Бахмутського району залишаються 682 місцеві жителі, а в Очеретиному Покровського району – лише 198.

У Григорівці та Богданівці людей не залишилося зовсім.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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— Ситуація дуже складна. Щоразу все складніше заїжджати до Часового Яру органам влади, підрозділам поліції Білий Ангел, волонтерам, щоб завезти гуманітарну допомогу людям, які залишилися в місті, – розповів він.

Філашкін нагадав, що у місті вже понад рік немає ні електрики, ні газу, ні водопостачання.

Часів Яр і Очеретине – чисельність населення і що відбувається зараз

Мапа: DeepState

Також він коротко розповів про ситуацію в Очеретиному. У місті продовжується “дуже активна фаза війни”.

Часів Яр і Очеретине – чисельність населення і що відбувається зараз

Мапа: DeepState

Чим важливо Очеретине Росії

Очеретине з’єднує Велику Новосілку та Костянтинівку через Покровськ.

У разі захоплення Росією населеного пункту ворогам відкриються життєво важливі українські логістичні маршрути.

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Війна в Україні, Донецька область, Часів Яр
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