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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Лише за тиждень РФ обстріляла Україну понад 380 разів – Зеленський

Обстріл Миколаєва 28 квітня 2024
Фото: ДСНС

Російські війська продовжують обстрілювати українські міста. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності постачання Україні ППО та зброї.

Про це йдеться у Telegram.

– Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Терористи здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів лише за цей тиждень. І так – кожен тиждень цієї війни, – повідомив він.

Зеленський також оприлюднив відео з кадрами наслідків ударів РФ по українських містах цього тижня.

Зараз дивляться

Україні потрібна ППО та зброя для захисту

Президент наголосив, що щоденний свідомий російський терор можна зупинити, адже у партнерів є всі необхідні системи та зброя, щоб Україна змогла захистити життя.

Зеленський також подякував всім лідерам і державам, “які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей – це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути спрямований російський терор”.

У ніч на суботу, 4 травня, війська РФ атакували Україну 13 ударними дронами типу Shahed, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

Українські захисники збили всі запущені росіянами дрони.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський
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