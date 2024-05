Лише за тиждень РФ обстріляла Україну понад 380 разів – Зеленський

Російські війська продовжують обстрілювати українські міста. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності постачання Україні ППО та зброї.

Про це йдеться у Telegram.

Зеленський також оприлюднив відео з кадрами наслідків ударів РФ по українських містах цього тижня.

Timely and sufficient decisions on air defense for Ukraine and timely weapon supplies for our warriors are what we need right now to protect lives.

Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Kherson, and Odesa regions. Russian terrorists have shelled our cities… pic.twitter.com/obPNfZjCrR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2024