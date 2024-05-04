Лише за тиждень РФ обстріляла Україну понад 380 разів – Зеленський

Російські війська продовжують обстрілювати українські міста. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності постачання Україні ППО та зброї.

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– Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Терористи здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів лише за цей тиждень. І так – кожен тиждень цієї війни, – повідомив він.

Зеленський також оприлюднив відео з кадрами наслідків ударів РФ по українських містах цього тижня.

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Timely and sufficient decisions on air defense for Ukraine and timely weapon supplies for our warriors are what we need right now to protect lives. Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Kherson, and Odesa regions. Russian terrorists have shelled our cities… pic.twitter.com/obPNfZjCrR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2024

Україні потрібна ППО та зброя для захисту

Президент наголосив, що щоденний свідомий російський терор можна зупинити, адже у партнерів є всі необхідні системи та зброя, щоб Україна змогла захистити життя.

Зеленський також подякував всім лідерам і державам, “які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей – це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути спрямований російський терор”.

У ніч на суботу, 4 травня, війська РФ атакували Україну 13 ударними дронами типу Shahed, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

Українські захисники збили всі запущені росіянами дрони.

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