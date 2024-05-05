Німецький збройовий концерн Rheinmetall поставить Україні прототипи боєприпасів для артилерії з дальністю до 100 км.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю виданню Handelsblatt.

Снаряди з дальністю до 100 км для України

Він також розповів про ситуацію з виробництвом боєприпасів для України.

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– Артилерія – це переломний момент, – сказав гендиректор Rheinmetall, маючи на увазі російсько-українську війну.

Водночас видання пише, що цього року Rheinmetall поставить в Україну “сотні тисяч снарядів”, зокрема “прототипи артилерійських снарядів з дальністю стрільби до 100 кілометрів”.

Український мілітарний портал Defence express вказує, що на сьогодні найбільш далекобійними 155-мм боєприпасами у списку оборонної допомоги Україні від Німеччини є Vulcano з модифікацією керованого польоту GLR, які мають дальність стрільби до 70 км.

Утім, поки що залишається незрозумілим, скільки саме отримає Україна зазначених прототипів боєприпасів на 100 км. Оскільки боєприпас тільки проходить етап випробуванням у боях, його назву теж не розголошують.

Defence express припускає, що, імовірно, йдеться поки що про невелику партію, яка використовуватиметься для випробувань. Потім це озброєння буде модифіковано й покращено, спираючись на відгуки українських військовослужбовців.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні від Німеччини було оголошено 29 квітня. Туди, серед іншого, увійшли також унікальні системи ППО Skynex від Rheinmetall, які є одними з найсучасніших систем у світі.

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