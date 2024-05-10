Карта бойових дій на 10 травня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 10 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 10 травня 2024

Ситуація в Україні на 10 травня 2024

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 13 атак у районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районах Новосадового, Торського Донецької області; Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Збройні сили України відбили 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області; Верхньокам’янського, Нового, Роздолівки, Іванівського, Ступочків, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 28 атак у районах Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах Костянтинівки, Водяного, Урожайного Донецької області, де ворог сім разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 19 разів атакували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, упродовж минулої доби армія РФ двічі марно атакувала позиції ЗСУ.

Водночас українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Втрати РФ на 10 травня 2024

особового складу ‒ близько 479 710 (+980);

танків ‒ 7 434 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 14 313 (+32);

артилерійських систем – 12 387 (+47);

реактивних систем залпового вогню – 1 062 (+4);

засобів протиповітряної оборони ‒ 795 (+2);

літаків – 349;

гелікоптерів – 325;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9 826 (+51);

крилатих ракет ‒ 2 192;

кораблів (катерів) ‒ 26;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 691 (+73);

спеціальної техніки ‒ 2 031 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 807-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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