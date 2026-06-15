У ніч проти 15 червня російська атака пошкодила Будинок органної та камерної музики у Дніпрі — історичну будівлю віком понад 110 років.

Про наслідки повідомили голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та директор Будинку органної та камерної музики Антон Чернета.

Пошкодження Будинку органної музики у Дніпрі: що відомо

За словами керівника закладу Антона Чернети, пошкодження будівлі є масштабними — вибиті всі вікна та двері.

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Найбільше занепокоєння викликає стан органа.

– Найстрашніше — пошкоджений наш інструмент, орган. Це тільки експерти можуть сказати, що це і як це буде відновлюватися. Орган — це не будь-який інший інструмент, який легко можна відновити, — сказав директор у коментарі Суспільному.

Інструмент встановили у концертному залі у 1985 році. Його спеціально виготовила німецька компанія Sauer із Франкфурта-на-Одері.

Орган має понад дві тисячі труб і десятки регістрів та протягом десятиліть був одним із символів музичного життя Дніпра.

Через численні пошкодження концертну діяльність у закладі наразі призупинили.

За словами Чернети, 28 червня мав завершитися 39-й концертний сезон, однак провести фінальний концерт тепер неможливо.

За словами директора та представників міської влади, пошкодження дістала не лише концертна зала, а й купол будівлі, листи покриття із золотим напиленням, історичні вітражі та внутрішні елементи інтер’єру.

Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надія Лиштва зазначила, що вітражі фактично знищені, а сама будівля потребуватиме повного інженерного дослідження, протиаварійних і подальших реставраційних робіт.

За попередніми оцінками, йдеться про сотні мільйонів гривень збитків.

Нагадаємо, що під час масованої атаки на Київ у ніч проти 15 червня російські війська пошкодили територію Києво-Печерської лаври — об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам’яток України.

Згодом Служба безпеки України встановила, що для удару по лаврі Росія застосувала безпілотник Герань-2 — російську версію іранського дрона-камікадзе Shahed.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело : Суспільне

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