В’язниці переповнені, потенційно можна мобілізувати до 20 тис. засуджених – Малюська

В Україні можна було б мобілізувати від 10 до 20 тис. засуджених.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю ВВС Україна.

– Так, 10-20 тис. (мобілізувати ув’язнених і людей з судимостями, – Ред.). Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що залежно від кожного сценарію кількість буде різна, – сказав він.

Малюська зазначив, що в Україні переповнені установи виконання покарань, зокрема слідчі ізолятори. За його словами, вільних місць давно немає практично ніде. А у великих містах величезне переповнення.

Зараз дивляться

– Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув’язнених і засуджених через те, щоб, зокрема, не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу, – наголосив міністр.

Мобілізація засуджених за вбивство

Малюська також прокоментував можливість залучення до лав Збройних сил чоловіків, які були засуджені за вбивство.

– Але (засуджені) за вбивство двох і більше, наприклад – якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Тим паче, якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно – це зазвичай люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18-19 років. Мозок ще не сформований, психіка нестабільна, – розповів міністр.

За його словами, після десятків років у в’язниці психологічний портрет такої людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років.

8 травня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Таке рішення підтримали 279 народних обранців.

Джерело : BBC Україна

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