Жодних підстав для евакуації людей з Харкова немає – голова ОВА

У Харківській ОВА не вбачають причин для оголошення евакуації мешканців Харкова, попри активізацію бойових дій на півночі регіону.

Про це заявив сам голова області Олег Синєгубов на брифінгу 11 травня.

— Ми ясно розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Там, звичайно, може ескалація та тиск посилюватись, але поки що жодних загроз для Харкова немає, – зазначив він.

За словами Синєгубова, влада продовжить стежити за розвитком подій і приймати рішення відповідно до ситуації.

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Поки люди самі ухвалюють рішення, виїжджати у безпечніші місця чи ні – масових випадків переїздів в ОВА поки не фіксують.

Водночас у прикордонній зоні на півночі Харківської області, де російські війська активізували бої, було організовано та проведено евакуацію близько 2 тисяч осіб.

— Якщо ми говоримо про такі населені пункти, як Стрілеча, Пильне та Борисівка, там, за нашою інформацією, дітей немає. Там знаходилося 28 цивільних, які свого часу навідріз відмовлялися евакуюватися. Зараз у нас є факти з евакуації, – це переважно Вовчанський напрямок, – близько двох тисяч було евакуйовано, – резюмував Синєгубов.

Джерело : Укрінформ

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