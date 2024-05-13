Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярні
Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Водії, механіки, оператори дронів: які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ГУР оприлюднило список льотчиків РФ, які обстрілюють Україну крилатими ракетами

Російські льотчики, які обстрілюють Україну крилатими ракетами: ГУР оприлюднило список
Фото: Факти ICTV

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало особовий склад управління та командування підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації ВПС Військово-космічних сил ЗС РФ, які причетні до обстрілів мирних міст України крилатими ракетами.

У переліку, оприлюдненому на сайті ГУР, 29 російських льотчиків, відповідальних за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок ракетного терору.

За даними української розвідки, до складу 22 ВБАД входять 121 та 52 важкі бомбардувальні авіаційні полки:

Зараз дивляться
  • 121 – (в/ч 85927) аеродром базування Енґельс Саратовської області, де розміщуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
  • 52 – (в/ч 33310), аеродром базування Шайковка Калузької області, тут розміщено бомбардувальники Ту-22М3.

– Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160), – кажуть в ГУР.

Читайте також
Вибухи у Кривому Розі: сили ППО знищили ворожу ракету
Вибухи в Україні, обстріл військ РФ

Днями Головне управління розвідки також оприлюднило список російських воєнних злочинців, які завдають ударів по Україні аеробалістичними ракетами Кинджал – це 29 осіб командного, льотного й технічного складу 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Крім того, розвідка встановили особи семи офіцерів із числа технічного персоналу полку.

авіація РФ, Війна в Україні, Воєнні злочини, ГУР, літаки РФ, Ракетні удари Росії, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ частіше використовує на фронті багі та мотоцикли – у розвідці Британії назвали причину
Війна в Україні
Дрони СБУ атакували нафтобазу та підстанцію під Бєлгородом та Липецьком – джерело
Вибухи у Бєлгороді, Липецькій та Курській областях РФ 13 травня 2024 року: що відомо
Зеленський відвідає Іспанію для підписання угоди про гарантії безпеки — El Pais
Зеленський Санчес
Глава Міноборони Британії про призначення Бєлоусова: Чергова маріонетка Путіна
Грант Шаппс
Здатний уразити ціль на відстані до 2 тис. км: що відомо про російський винищувач МіГ-31
МіГ-31 (винищувач) – технічні характеристики та дальність дії

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь