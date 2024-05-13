ГУР оприлюднило список льотчиків РФ, які обстрілюють Україну крилатими ракетами
Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало особовий склад управління та командування підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації ВПС Військово-космічних сил ЗС РФ, які причетні до обстрілів мирних міст України крилатими ракетами.
У переліку, оприлюдненому на сайті ГУР, – 29 російських льотчиків, відповідальних за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок ракетного терору.
За даними української розвідки, до складу 22 ВБАД входять 121 та 52 важкі бомбардувальні авіаційні полки:
- 121 – (в/ч 85927) аеродром базування Енґельс Саратовської області, де розміщуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
- 52 – (в/ч 33310), аеродром базування Шайковка Калузької області, тут розміщено бомбардувальники Ту-22М3.
– Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160), – кажуть в ГУР.
Днями Головне управління розвідки також оприлюднило список російських воєнних злочинців, які завдають ударів по Україні аеробалістичними ракетами Кинджал – це 29 осіб командного, льотного й технічного складу 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС РФ.
Крім того, розвідка встановили особи семи офіцерів із числа технічного персоналу полку.